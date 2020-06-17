برلمانية "المؤتمر": نثق في قدرة السيسي على رد كرامة المصريين بليبيا 

أدان النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر"، ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، اعتقال ميليشيات النظام التركي الإرهابي بقيادة رجب طيب أردوغان، في ترهونة بليبيا، للعمال المصريين، والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رد الكرامة والاعتبار لهؤلاء المصريين الشرفاء.

ووصف "الشريف" في بيان، هذا التصرف بالإرهابي والأحمق، مطالبا بتحقيق دولي لمحاسبة "أردوغان" على جرائمه، وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها، مؤكدا أن أي مساس بالمصريين بالخارج سواء داخل ليبيا أو أي دولة على مستوى العالم هو خط أحمر لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأعرب عن ثقة الشعب المصري، بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، في القيادة السياسية وقدرتها على إعادة حقوق هؤلاء المصريين داخل ليبيا، والقصاص من كل من تسول له نفسه المساس بكرامة المصريين داخل ليبيا.

وقال "الشريف" إن "إعلان القاهرة" الصادر من أرض مصر، بعد إشادة العالم كله به، وإدانته الواضحة لتصرفات النظام الإرهابي التركي وجماعاته الإرهابية والتكفيرية داخل ليبيا، أصاب "أردوغان" وجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بالهوس والجنون، مما جعل النظام التركي يتجه إلى مثل هذه التصرفات الصبيانية، مؤكدا أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى مثل هذه الأعمال البربرية، وستأتي اللحظة المناسبة لاستعادة كرامة المصريين في ليبيا.