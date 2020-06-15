"مصرية قبل أن أكون وزيرة".. "نبيلة مكرم" توضح سبب غضبها من الاعتداء على المصريين في ليبيا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن فيديو الاعتداء على المصريين في ليبيا وتعذيبهم "مش هيعدي على خير"، وهذا ما ذكرته خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، "إحنا كلنا مواطنين، ومكانة المصري من مكانتنا كلنا"، موضحة أنها عندما تجد أن مواطن بالخارج تعرض لهذه الصورة المهينة في الخارج، فبالتالي ستكون مشاعرها شديدة الغضب.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنها تؤمن بشدة بقوة الدولة المصرية في حماية مواطنيها بالخارج، وشعور الغضب لديها نابع من كونها مواطنة مصرية قبل أن تكون وزيرة".

وأضافت أن هذه العبارة خارج من مواطنة مصرية شافت بلادها في أزمات كثيرة مست أرواح مصريين في الخارج، مست احتياجهم ومست كرامتهم، وبأكد تاني الواقعة مش هتعدي على خير طبعا".