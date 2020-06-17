رئيس البرلمان: النظام الحالي ورث دولة "مش عايز أقول مُفلسة"

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، بدليل أن المؤشرات الاقتصادية العالمية قبل جائحة فيروس كورونا كانت تصنف الاقتصاد المصري بأنه "واعد"، وبالتالي لا يمكن على الإطلاق إنكار حجم الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020-2021، أن بيوت المال في العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي للتمويل الخاص بمواجهة تداعيات فيروس كورونا جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية أيضا، لذلك لم يدخل في مناقشات مع الجانب المصري، في حين أنه رفض تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار لإحدى الدول.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ما تم في مشروع التعليم لا أحد يستطيع أن ينكره، قد لا يكون على قدر طموحات الشعب المصري، ولكن هناك مجهود لا يمكن إنكاره، مضيفًا "للأسف كل المشاكل الموجودة موروثة، فالنظام الحالي ورث دولة مش عايز أقول مُفلسة".