إحالة أوراق شابين إلى المفتي في واقعة قتل مسنين وسرقتهما بالوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق شابين، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم عبد الرحمن أيمن حواس لإدانته في قتل المجني عليها كريمة عبدالعزيز حسن 72 سنة، خنقا وسرقة مصاغها ونقودها من منزلها في الويلي وإنفاقها على عشيقته، كما ارتكب جريمة قتل أخرى عاونه فيها صديقه المتهم الثاني أحمد فتحي عباس الزهري وقتلا المجني عليه إبرهيم على النمر (87 سنة)، وسرقه أمواله من منزله في الوايلي بذات المنطقة التي شهدت الجريمة الأولى.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الجريمة الأخيرة جاءت علي النحو التالي: ووقف الثاني على مقربة من مدخل العقار لمراقبة الطريق ففتح المجني عليه نافذة الباب فشاهد المتهم الأول الذي زعم له أنه موفد من قبل شقيقه – شقيق المجني عليه – لتسليمه بعض الإشياء ونظرا لسبق تردد المتهم الاول عليه كعامل ديليفري فقد اطمأن المجني عليه وفتح باب المسكن فأسرع المتهمان بالاندفاع إلى داخله وقد أنقضا عليه بعد أن دفعة المتهم الثاني في صدره حتى أسقطاه أرضا بعد أن اصطدم بمنضدة كانت بالمكان وأسرع الأول بغلق باب الشقة حتى لا يتفاجئا بأحد ثم تبادل والمتهم الثاني التعدي على جسم ووجه المجني علىه، كاتمين أنفاسه بوسائد شلت كانت بالمكان مانعين له من المقاومة أو الصراخ مستغلين في ذلك كبر سنه وضعف قوته وقلة حيلته قاصدين إزهاق روحه حتى خارت قواه وفاضت روحه إلى بارئها متأثرا بإصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وإذ تأكد المتهمان من إزهاق روح المجني عليه قام الأول بوضع مرتبة كنبة الأنتريه أعلى وجهه ثم راحا ينفذان باقى الخطة الموضوعة بينها بتفتيش كافة غرف المسكن بحثا عن المال فعثرا على مبلغ عشرة آلاف جنيه اقتسماه سويا و3 ساعات استولى عليها المتهم الثاني وبعض العملات الورقية والمعدنية التذكارية استولى عليها المتهم الأول ثم غادرا مكان الجريمة.