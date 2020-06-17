برلماني يشيد بتجديد قرار منع تصدير الكمامات والكحول: "الشعب محتاجها"

أشاد النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، باستجابة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، لاقتراحه بتمديد قرارها الخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية "الكمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، لفترة جديدة، خاصة أن القرار السابق ينتهي اليوم، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا واحتياجات المواطنين لهذه المستلزمات لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا ومنع انتشار الفيروس.

وأكد "مرشد " في بيان له اليوم، أن القرار كان له تأثيره الكبير في توفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى نجاح وزيرة التجارة والصناعة، في التفاوض مع مصانع الملابس والغزل والنسيج، لضخ إنتاج ضخم من الكمامات القطنية والقماشية، يصل إلى 30 مليون كمامة شهريا، وذلك لتلبية الطلب المرتفع على الكمامات حاليا، وكذلك توفير قرابة 8 ملايين كمامة وإتاحتها في الأسواق حتى يحدث استقرار بالأسعار.

وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارين في 17 مارس الماضي، بوقف تصدير الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، وقتها، إن القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.