"نهضة مصر" تدعم حملة "علامهم هو سندهم" لتأهيل شباب دور الأيتام

وقعت دار "نهضة مصر" للنشر، بروتوكول تعاون مع جمعية "وطنية" لتنمية وتطوير دور الأيتام، لدعم والمشاركة في حملة "علامهم هو سندهم" التي أطلقتها الجمعية لتمكين الشباب خريجي دور رعاية الأيتام اجتماعيًّا واقتصاديًّا من خلال التعليم.

ويغادر الشباب دور الرعاية في سن 18 عامًا، ويكون عليهم مواجهة تحديات كبيرة، منها: إيجاد عمل مناسب لهم وإعالة أنفسهم، وهو ما دفع الجمعية لإطلاق البرنامج التعليمي لتأهيل الشباب وإعطائهم عددًا من الكورسات والبرامج التعليمية التي تنمي المهارات الوظيفية ومهارات التواصل، ومن ثم تأهيليهم لدخول سوق العمل والحصول على وظائف مناسبة.

ويهدف البرنامج الذي يمتد على مدار خمسة أعوام إلى تدريب عدد كبير من مقدمي الرعاية بدور الأيتام، وكان المستهدف لهذا العام هو تدريب 50 شابًّا وفتاة و20 من مقدمي الرعاية، وقد تكفلت "نهضة مصر" بتعليم 30 شابًّا وفتاة وجميع مقدمي الرعاية.

وقالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار "نهضة مصر" للنشر: "التعليم هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر متمكن على مواجهة التحديات والصعاب وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، لذلك فإننا نعمل بشكل متواصل على دعم المشاريع التنموية التعليمية من أجل النهوض بغير القادرين لتأهيلهم واستكمال تعليمهم، وحرصت "نهضة مصر" على التعاون مع جمعية وطنية لدعم الشباب من فاقدي الرعاية الأبوية وتوفير برامج تعليمية لهم من أجل تمكينهم من الاستقلال والحصول على حياة كريمة والالتحاق بسوق العمل لدى مغادرتهم لدور الأيتام".

وأشادت بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية "وطنية" في تنمية وتطوير دور الأيتام في مصر، فالجمعية قطعت شوطًا كبيرًا في وضع استراتيجيات ومقاييس للرعاية وتنشئة الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية وتغيير نظرة المجتمع لهم، وذلك بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.