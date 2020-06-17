الدولار يستقر.. والذهب يتراجع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للمرة الثانية على التوالي، بنهاية التعاملات اليومية في عدد كبير من البنوك.

وسجل الدولار في بنوك "العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم - الأهلي الكويتي بيريوس - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصري الخليجي - مصر إيران للتنمية - قناة السويس - المصرف المتحد - قناة السويس - عودة - المشرق - الاستثمار العربي - العقاري المصري - الإمارات دبي الوطني - الكويت الوطني - العقاري المصري - التعمير والإسكان - التجاري الدولي - الأهلي المتحد - المصري لتنمية الصادرات، ليباع بـ 16.23 جنيهًا مقابل 16.13 جنيهًا للشراء أمس.

كما استقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 16.21 جنيهًا للبيع و16.11 جنيهًا للشراء.

وسجلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 3 جنيهات في أسواق المال والبورصات العالمية، ليباع عبارة 24 بـ 896 جنيهًا مقابل 899 جنيهًا في بداية التعاملات اليومية، ويباع عيار 21 بـ 784 جنيهًا، وسجل عيار 18 672 جنيهًا، فيما بيع الجنيه الذهب بـ 6 آلاف و272 جنيهًا.