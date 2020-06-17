تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الحماية المدنية قبل تسليم متحف كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة استكمال مشروع متحف كفر الشيخ، وتذليل كافة العقبات من الناحية الإنشائية والمعمارية، وسرعة الانتهاء منها استعدادًا لافتتاحه.

وأوضح المحافظ، أن المتحف يقع ما بين حديقة صنعاء وجامعة كفر الشيخ، على مساحة 6760 مترًا مربعًا بشكل دائري، حيث يتكون من قاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، وعدد من قاعات العرض المتحفي، بالإضافة إلى مبنى الخدمات.

وأشار "نور الدين"، إلى تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة إجراءات الحماية المدنية، لتسلم المتحف نهائيًا، مؤكدًا سرعة المراجعة والانتهاء من الإجراءات الفنية والأمنية لشروط السلامة، وتذليل كافة العقبات، إضافة إلى استكمال كافة المرافق، وأعمال التجميل، لإظهاره بالشكل الحضاري اللائق بالمحافظة.

ولفت إلى أن قطاع المتاحف سيقوم بتجهيز واستكمال القاعات، ووضع القطع الأثرية، استعدادًا لافتتاحه.

يُذكر أن متحف كفرالشيخ يضم أقسامًا للعرض المتحفي، قُسمت حسب العصور التاريخية المختلفة، حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، إضافة إلي العرض النوعي والذي يشمل العرض التاريخي لتاريخ كفر الشيخ منذ أقدم العصور، وقصة الصراع بين حورس وست، وتأسيس مدينة بوتو كأقدم عاصمة موحدة لمصر العليا والسفلي وتخصيصها للحج الديني.