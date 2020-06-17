عالم مصري عضوا في لجنة تحكيم نيوتن الدولية

بدعوة من رئيس امبريال كوليدج البريطانية تم اختيار د صلاح عبية الرئيس التنفيذي السابق لمدينة زويل والمدير المؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكيةعضوا بلجنة جائزة نيوتن الدوليةجاء ذلك بناء على دعوة تلقاها عبية من د. أليس جاست، رئيس جامعة إمبريال كوليدج لندن -العاشرة عالميا- ورئيس لجنة جائزة نيوتن، للانضمام إلى لجنة جائزة نيوتن الدولية التي تمنحها الأكاديمية الملكية البريطانية وعضوية اللجنة تضم أساتذة كبار ورؤساء جامعات عالمية مثل أكسفورد ، كينجز كوليدج لندن ، ليدز ، جامعة كوينز بلفاست ، إلخ.

وتقدم الجائزة من الأكاديمية الملكية ببريطانيا، وهي واحدة من أرقى الأكاديميات العلمية وأقدمها في المملكة المتحدة. تُمنح الجائزة للأبحاث والابتكارات المتميزة حيث يتم الاحتفال بأفضل الشراكات بين المملكة المتحدة وبلدان صندوق نيوتن؛ لمواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم. تعتبر عضوية هذه اللجنة المرموقة تقديرا علميا لمكانة د. عبية على المستوى العالمي. وسوف يسهم بخبرته العالمية في علم الفوتونيات وتقييم مشاريع الجائزة وسيقوم مع أعضاء اللجنة بترتيب وتقييم المشاريع المرشحة للجائزة وحضور حفل توزيع الجوائز في الأكاديمية الملكية في لندن. بناء على هذه الدعوة، وحول اختياره لهذا المنصب العلمي الدولي الرفيع يقول البروفيسور عبية "أنا سعيد جداً بدعوتي للانضمام إلى لجنة جائزة نيوتن الدولية المرموقة التي تعكس الجودة العالية للبحث العلمي في مدينة زويل ومصر بشكل عام. وأتمنى لزملائي في مدينة زويل وغيرها من مؤسسات البحث والتعليم العالي في مصر كل التوفيق والنجاح".

والجدير بالذكر ان العالم الجليل د صلاح عبية يحظى بمكانة دولية متميزة في مجال الضوئيات المُصممة بتكنولوجيا النانو صديقة البيئة مع التركيز على النمذجة الحاسوبية الذكية للأجهزة الضوئية النانوية الحديثة، وأصبح من الممكن إنشاء تقنيات حديثة ضرورية لتحقيق مجتمع خال من الكربون. وقد نشر العديد من الأبحاث -أكثر من 500 بحث- في المجلات والدوريات العلمية والمؤتمرات الدولية، كما ألف ثلاث كتب، تم اعتمادها كمراجع في برامج الدراسات العليا الخاصة بمجال الضوئيات بالجامعات الدولية مثل: MIT وجامعة بردوه، والمعهد الهندي للتكنولوجيا، والجامعة القومية بسنغافورة، وغيرها من الجامعات العالمية. أشرفَ على 35 طالب دكتوراه وأكثر من 70 طالب ماجستير و 15 زميل بحثي ما بعد الدكتوراه.ومؤخرا تم تكريم العالم الدكتور صلاح عبية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عيد العلم 2019 بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية المتقدمة كما حصل عبية على العديد من الجوائز وشهادات التقدير الوطنية والدولية فعلى سبيل المثال لا الحصر: وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، مصر، 2019. جائزة أفضل كتاب لعام 2017-2019 من اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية، 2019. أستاذ كرسي اليونسكو للتكنولوجيات الحديثة للتنمية المستدامة في أفريقيا، اليونسكو، باريس 2019، هذه الدرجة العملية الرفيعة تمنح عادة للأساتذة المتميزين عالميًا في مجال تخصصهم والذين يقودون مراكز بحثية ذات طراز عالمي. هذا المشروع بالتعاون مع اليونسكو لتدريب وتطوير الباحثين والدارسين الأفارقة، لاسيما النساء، في واحدة من أكثر التخصصات تقدما: تكنولوجيا وعلوم النانوفوتونيات على مستويين الوطني والقاري. درجة أستاذ الكرسي الفخرية في مجال الفوتونيات جامعة نوتنجهام، المملكة المتحدة – 2017 يأتي ذلك طبقاً للتقاليد الأكاديمية المتبعة في الجامعات البريطانية العريقة لتكريم بعض الأساتذة المتميزين عالميًا في مجال تخصصهم. انتخابه زميلًا لجمعية البصريات الأمريكية (OSA)، كأول عربي وأفريقي – الولايات المتحدة، 2019، وزميلًا للأكاديمية الأفريقية للعلوم (AAS)، كواحد من 3 علماء على مستوى القارة في مجال العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، 2018.