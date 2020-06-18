أسعار الخضروات اليوم الخميس 18-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:07 ص | الخميس 18 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المحلية، اليوم، الخميس 18 يونيو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:
الثوم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.
الجزر
وصل سعر الجزر إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 8 جنيهات.
الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 5 جنيهات.
الباذنجان
وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.
البطاطس
بلغ سعر كيلوجرام البطاطس 3.5 جنيه.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 40 جنيهًا.
البصل
بلغ سعر البصل الأحمر 4 جنيهات للكيلوجرام.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.
الطماطم
تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.
البامية
تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.