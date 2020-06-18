أسعار الخضروات اليوم الخميس 18-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المحلية، اليوم، الخميس 18 يونيو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 8 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 5 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.

البطاطس

بلغ سعر كيلوجرام البطاطس 3.5 جنيه.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 40 جنيهًا.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 4 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.