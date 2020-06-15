أسعار الخضروات اليوم الاثنين 15-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، الاثنين 15 يونيو والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والبطاطس والجزر والفلفل على النحو التالي:

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 8 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 5 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.

البطاطس

بلغ سعر كيلوجرام البطاطس 3.5 جنيه.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 40 جنيهًا.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 4 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.