عضو "الصحفيين": الإخوان حاولوا السيطرة على الإعلام.. ومنعوا مقالاتي

أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رفضه البالغ لتصريحات أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في عهد جماعة الإخوان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة" القطرية، والتي زعم فيها أن محمد مرسي دافع عن الصحفيين.

وشدد على أن الصحافة والإعلام عانوا بشدة خلال فترة حكم الإخوان، وتعرضوا لتضييق وقمع بالغ، وهو ما يثبت زيف تصريحات "مكي" التي تعتبر محاولة فاشلة لتشويه الحقيقة.

وأضاف كامل، لـ"الوطن"، أنه توجد العديد من الوقائع الحية التي تثبت عكس تلك الإدعاءات، منها مقتل الشهيد الحسيني أبو ضيف خلال أحداث الاتحادية، وحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور حينها، فضلا عن ترك ياسر رزق لرئاسة تحرير جريدة الأخبار حينها بسبب تركيزه على انتهاكات الجماعة والممارسات المكروهة حينذاك.

وأردف أن الإخوان هاجموا عدة مرات نقابة الصحفيين، ولم تتلق أي دعم منها على الإطلاق بخلاف ما تم ترويجه على لسان وزير العدل الأسبق، فعلى خلاف ذلك شهدت الصحافة انتهاكات عديدة والتضييق الكبير على الصحف القومية، والتفرد بإختيار رؤساء التحرير بموافقة من مكتب الإرشاد الإخوان.

وأوضح أنه تم التعدي عليه شخصيا خلال فترة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، ومنعه من كتابة مقالاته في فترة الإخوان أيضا، مشيرا إلى أن الجماعة حاولت تحويل التلفزيون المصري لبوق لهم، فضلا عن المساوئ والتسلط الذي مارسه وزير الإعلام بعهد الإخوان.

وتابع أنه خلال تلك الفترة أيضا، ظهرت الكثير من القضايا تحت عنوان "إهانة الرئيس"، حيث تم تحويله لكيان غير قابل للنقد، بجانب التحرك لغلق الكثير من القنوات والصحف الخاصة.