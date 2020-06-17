بينها استشهاد أبو ضيف.. جرائم الإخوان ضد الصحفيين من التحرش للقتل

محاولة جديدة لتزييف الحقائق تشنها جماعة الإخوان الإرهابية على لسان أحمد مكي وزير العدل في عهد الجماعة، في مداخلة لقناة الجزيرة القطرية والتي زعم فيها أن محمد مرسي دافع عن الصحفيين، محاولا تجميل فترة حكم الجماعة الإرهابية، والتي تمثلت في فترة رئاسة محمد مرسي للبلاد، من خلال شهادة وهمية لتزييف التاريخ.

وزعم "مكي"، أن "مرسي"، رفض استخدام العنف في أحداث قصر الاتحادية 2012م، وهو ما ثبت كذبه على أرض الواقع، حيث سقط متظاهرون بفعل عنف جماعة الإخوان واستعراض قوة عناصر الجماعة بمنطقة مصر الجديدة.

ونرصد أبرز الاعتداءات على المؤسسات الصحفية والصحفيين خلال حكم الإخوان

الاعتداء المتكرر على جريدة الوطن

شهدت جريد الوطن العديد من الاعتدءات خلال فترة حكم الإخوان وتعددت العناوين ما بين "محاولة اعتداء جديدة على مقر جريدة الوطن"، "مجهولون يحاولون اقتحام وحرق مقر جريدة الوطن"، و"الاعتداء على مصور الوطن أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين".. هذه وأكثر، عناوين أحداث تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة خلال الأعوام الثلاثة الأولى التى مرت على أول ظهور لـ«الوطن» فى الشارع المصرى، وكانت جميعها أثماناً دفعتها الجريدة نظير محاولاتها لنقل الأحداث بصورة دائمة للقارئ، وكان الجزء الأكبر منها ناتجاً عن مواقف الجريدة الواضحة من "نظام الإخوان" الذى حاول أتباعه ومناصروه أكثر من مرة الاعتداء على مقر الجريدة وصحفييها فى أماكن عملهم المختلفة.

12 -12 -2012 استشهاد الحسيني أبو ضيف

استشهد الصحفي الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة الفجر، متأثراً بإصابته، التي تعرض لها أثناء تغطيته أمام قصر الاتحادية.

وكان الحسيني، قد دخل مستشفى الزهراء بمصر الجديدة، ونقل بعد ذلك إلى مستشفى قصر العيني، في حالة وفاة إكلينيكية نجمت عن إصابته بخرطوش في الرأس، وأطلق عليه وقتها "الشهيد الحي"، لمصارعته للوفاة، لكن المستشفى أعلنت عن رحيله بوحدة دكتور شريف مختار للحالات الحرجة بالقصر العيني.

اعتداءات وتحرش بصحفية في أسيوط ومقاطعة لأخبار الأخوان 2013

في 14 يونيو 2013 أعلن صحفيو ومراسلو أسيوط مقاطعتهم لأخبار جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وقتها، وكذلك أخبار محافظ أسيوط، احتجاجاً على ما وصفوه بالاعتداء البشع لميليشيات الإخوان بقيادة عضو المكتب الإداري للجماعة بأسيوط على الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية اعتداء الميليشيات على المعلمين المساعدين أثناء تظاهرهم أمام ديوان عام محافظة أسيوط.

وقال صحفيو المحافظة وقتها، إن الدكتور وحيد حسن، طبيب أمراض النساء والقيادي بجماعة الإخوان، تحرش بالزميلة دعاء أبوالنصر، وصفع الزميل محمود مالك مراسل "الوطن" على وجهه، واعتدى هو وميليشيات الجماعة بالضرب على 3 صحفيين آخرين، مؤكدين مقاطعتهم أخبار الجماعة حتى 30 يونيو لحين الاحتكام للشعب.

وحررت الزميلة دعاء أبوالنصر مراسلة "بوابة الفجر" بأسيوط محضراً رقم 5053 جنح ثان أسيوط، اتهمت فيه الدكتور وحيد حسن، طبيب أمراض النساء والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بالتحرش بها، وقالت إن القيادى الإخوانى جذبها من منطقة حساسة بالجسم أثناء تغطيتها تظاهُرة المُعلمين المتعاقدين أمام مبنى محافظة أسيوط، وتعدى عليها بالضرب لأخذ الكاميرا منها، لمنعها من تصوير سحل الأمن للمعلمين المطالبين بالتثبيت.

وتعدى القيادي الإخواني على الزميل محمود مالك، مراسل «الوطن» بأسيوط وصفعه على وجهه، واستولى على هاتفه المحمول، واعتدى بالضرب على محمود العسيرى مراسل «الجمهورية»، وإيهاب عمر مراسل «صدى البلد»، وأحمد سعد زغلول بـ«الأخبار».

ومن جهته، حرر القيادى الإخواني، الدكتور وحيد محمد حسن، محضراً مضاداً للصحفية دعاء أبوالنصر وزملائها يتهمهم فيه بالتعدي البدني واللفظي عليه، وتم إلحاق المحضر بمحضر الصحفيين ليحملا معاً رقم 5053 جنح ثان أسيوط.

الاعتداء على ممدوح مكرم

اعتدى الدكتور وحيد حسن، طبيب أمراض النساء والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين على الناشط ممدوح مكرم، الذى حرر محضراً ضده رقم 9269 جنح، إلا أنه تم حفظ المحضر لعدم الاستدلال على العنوان.

اعتداءات أبريل 2013

خرجت لجنة حماية الصحفيين الدولية، في بيان يطالب الرئيس المخلوع محمد مرسي، بالتوقف عن الاعتداء على الصحفيين، موضحة أن ما لا يقل عن 13 صحفيا تعرضوا للاعتداء في اشتباكات أنصار الجماعة، ومعارضي الرئيس في القاهرة والإسكندرية خلال تظاهرات الإخوان المطالبة بتطهير القضاء.

وأشارت اللجنة إلى تواريخ حوادث الاعتداء خلال شهري مارس وأبريل 2013م، والتي تمثلت في "الاعتداء على 4 صحفيين على الأقل في احتجاجات الشوارع في 5 أبريل، وفي شهر مارس، هوجم إعلاميين اثنين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، و14 إعلاميا أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في المقطم".