شاهيناز تطرح اغنية "حياتي أحلى" من ألبومها الجديد

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "حياتي أحلى"، من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر عدد من المنصات الإلكترونية.

"حياتي أحلى" هي الأغنية الثالثة من ألبوم شاهيناز الجديد، وحققت الأغنية نسب استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد عبدالحميد، وألحان وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية: "في إيه بقى متبعد كده، وبطل بقى عمايلك معايا، قلبي أنا، مش حمل ده لحسن أحبك في النهاية، ما تقولي عايز إيه غيرت حالي ليه، وبعدين معاك ابعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفاية، خلتني اعيش، إحساسي بيك والقلب عجباه الحكاية".

يذكر أن ألبوم شاهيناز، كان من المقرر طرحه مع بداية العام الجاري، ولكن بسبب أزمة كورونا، يجري طرحه على عدة مرات.

https://www.facebook.com/shahinaz.officialpage/videos/664661140788849/?eid=ARBF1jAmq-kwvbyX0EdKRlvzbZff5JN-lPeZpC3j6Gln0iBImsl5AZjUbXQb-P2iYVNfpo7LZ8osfy0E