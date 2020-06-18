إدارة الأزمات والطوارئ AFAD: هدم 22 مبن وتضرر 214 بزلزال بينغول التركي

تسبب الزلزال الذي وقع في مدينة بينجول التركية بقوة 5.7 ريختر حتي الآن في هدم 22 بناء، وتضرر 214 بناء آخر بالمدينة، وسجلت المدينة حتي الآن 253 هزات ارتدادية حتى الآن.

وجاء البيان الصادر عن هيئة الأزمات والطوارئ التركية كالتالي:" إنه في يوم 14/6/2020 في حوالي الساعة 17:24 حدث زلزال في منطقة كارلوفا التابعة لولاية بينجول التركية بقوة 5.7 ريختر.

وشعر بالزلزال في ولاية مالاطيا، تونجالي، إلأزيغ، إرزنجان، وشانلي أورفا، ولكنه كان له آثار هدم في مقاطعة تشات بولاية إرزوروم، وبينجول في مقاطعات كارلوفا، و أضاكلي، و يديسو.

كما حدثت هزات إرتدادية عددها حوالي 253 هزة أرضية تتراوح قوتها 4 أو أكثر من 4 درجات علي مقياس ريختر.

ثم حدث بعد ذلك زلزال آخر بقوة 5.6 يوم 15/6/2020 حوالي الساعة 9:51 في مقاطعة كارلوفا ولكنه لم يتسبب في أي آثار مدمرة أخري غير التي تسبب بها الزلزال الأول.

وتم إخراج 8 مواطنين أتراك من تحت الأنقاض، وفقد مواطن حياته كما أصيب 35 مواطن آخر إثر الزلزال. ففي ولاية إرزوروم تضرر حوالي 93 بناء بأضرار بالغة، وهدم حوالي 11 بناء. أما ولاية بينجول، فقد هدم حوالي 11 بناء وتضرر 121 بناء آخر بأضرار جسيمة.