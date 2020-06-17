داليا مصطفى: الفكرة المبتكرة سبب عودتي للسينما بعد غياب 12 عاما

كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن سر عودتها للسينما من خلال تعاقدها مؤخراً على فيلم "قبل الأربعين"، الذي يجري حالياً ترشيح أبطاله.

وأشادت "داليا" في بيان لها، بفكرة الفيلم، إذ جمعها عدة نقاشات مع المنتج شادي صبرة: "عندما تناقشت معه حول هذه الفكرة الفنية المبتكرة والمبدعة، فوافقت على الفور، نظراً للحبكة الفنية للفكرة، وتوافر أساليب إنتاجية يحيطها الاستقرار الملائم".

وأشارت إلى أن ابتعادها عن السينما لمدة 12 عاما، بعد فيلم "طباخ الرئيس" للفنان الراحل طلعت زكريا، يرجع إلى عدة أسباب شخصية ومهنية، مثل أن يعرض عليها عمل مأخوذ من فورمات أجنبي، أو عدم توفر أساليب إنتاجية ملائمة، أو اسكربيت غير مناسب لها شخصياً، وغيرها من الأسباب.

وأضافت "داليا" أنها تراهن بقوة على عودتها للسينما بهذا العمل الذي سيكون مفاجأة.

تدور أحداث فيلم " قبل الأربعين"، في إطار الإثارة والتشويق والرعب النفسي ومخاوف أبطال العمل وعدم الاتستقرار العاطفي.

فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبني ونس، وجميل برسوم، وآخرين، وهو من إنتاج شركة "بروماكس" للإنتاج والتوزيع السينمائي، سيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.