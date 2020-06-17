"أبو ذكري" يعلن تنظيم "مونديال العرب للفنون والإعلام" سبتمبر المقبل

أصدر الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، قرارا بتشكيل هيئة عليا مصغرة للدورة الثامنة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، تحت مسمى جديد هو "مونديال العرب للفنون والإعلام" دورة خاصة 2020.

وجاء تشكيل الهيئة بعضوية كل من: الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والدكتور زياد خضر، نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، والدكتور مصطفى سلامة، أمين عام الاتحاد ، ومحمد العضايلة النائب الأول للأمين العام للاتحاد".

وقال "أبو ذكري"، في بيان: "يتقدم اتحاد المنتجين العرب، بمبادرة جديدة من نوعها، بعد اتفاق كوادر ورؤساء الاتحادات الإقليمية، على إطلاق دورة خاصة من المونديال، تحت مسمي جديد يحمل المعاني التي نريد أن نقدمها للجماهير العربية، وهو "مونديال العرب للفنون والإعلام" تكريما وتقديراً من الاتحاد العام، للعالم العربي بكل مكوناته الإقليمية على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث جاء اختيارنا لهذا الاسم لتكون هذه الدورة عربية ولكل العرب.

وأعلن عاصم المنياوي المستشار الفني للاتحاد، إقامة 9 فعاليات ومهرجانات خلال هذه الدورة الخاصة من المونديال، يشارك بها معظم نجوم الوطن العربي في مجال الغناء والتمثيل، والإعلام.

وذكر "المنياوي" أن الاتحاد، برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري، كرم العديد من النجوم العرب خلال الدورات السابقة من المونديال، فيما يخص مهرجان الأغنية العربية المصورة من بينهم: هاني شاكر، سميرة سعيد، لطيفة، عبادي الجوهر، هيفاء وهبي، باسكال مشعلاني، شمس، حكيم، حمادة هلال، وميشال فاضل، وغيرهم.

وكشف "المنياوي" أن هذه الدورة ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل، وخلال الأسبوع المقبل، سيبدأ فريق عمل المونديال في تجهيز المشاركات في مسابقات الأغاني والكليبات من كل الدول العربية، بالتعاون مع لجنة تحكيم المونديال، وتحت إشراف الهيئة العليا للمونديال، وجرى الاتفاق مبدئيا على تكريم بعض النجوم خلال هذه الدورة سيجري الاعلان عنهم في حينها.

وأشار إلى اختيار الهيئة العليا لـ"مهرجان العرب لعلوم الإعلام»، أحد فروع المونديال هذا العام باسمه الجديد في دورته الثانية، برئاسة الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق، واختيار الدكتور عزت حجاب، عميد كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط بالمملكة الأردنية الهاشمية، نائبا لرئيس المهرجان، وكذلك عودة بث قناة "مونديال تي في" بعد توقفها لمدة سنتين، منذ آخر دورة، لتغطية أحداث المونديال بكل فعالياته قبل وأثناء وبعد انتهاء هذه الدورة.