«شباب الأحزاب والسياسيين» تدين انتهاكات «الوفاق» بحق العمال المصريين

دانت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون مصريون بمدينة ترهونة الليبية، مؤكدة أن الحق في الحياة والأمان الشخصي هو أسمى حقوق الإنسان، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، ضرورة إرساء مبادئ حقوق الإنسان، لافتة إلى أن ما حدث في حق العمال المصريين من انتهاكات في ليبيا على يد حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج جريمة حقوقية دولية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات وقعت تحت أعين العالم أجمع، ما يعد إدانة واضحة للمنظمات الحقوقية التي صمتت عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، بعد أيام من ‏إبداء السفارة الألمانية في ليبيا انزعاجها من تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في ترهونة ودعوتها إلى تحقيق مستقل.

وقالت اللجنة إنها تشد على يد وزارة الخارجية المصرية، للمجهودات المبذولة لضمان سلامة كل مصري في الخارج، وتثق تماما أن الإدارة المصرية لن تتخلى عن أي مصري في كل مكان في العالم.