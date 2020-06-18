30 ألف تخفيضات على "بيجو 508".. وسعر فئة "جي تي لاين" 500 ألف جنيه

أعلنت شركة "مانسكو أوتوموتيف"، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه، على الجيل الجديد من 508 في السوق المحلي.

وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفئات الثلاث من طراز 508 السيدان، حيث وصلت تخفيضات (بيجو 508 أكتيف)، إلى 15 ألف جنيه، ويصل سعرها إلى 459.990 جنيه.

كما وصلت التخفيضات على (بيجو 508 ألور" إلى 25 ألف جنية، ليصل سعرها الرسمي إلى 499.990، كما وصلت التخفيضات على (بيجو 508 جي تي لاين) إلى 30 ألف جنية، ويصل سعرها الرسمي 569.990 جنيه.

وتأتي بيجو 508 بمحرك توربيني سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بقوة 165 حصان، وتستهلك في المتوسط 7.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

كما تنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 8.7 ثانية، وتأتي بأبعاد طولية تبلغ 4.750 مم، وعرض 1.859 مم وارتفاع 1.403 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.793 مم.