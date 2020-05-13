قبل الشراء.. قارن بين "شيرى اريزو 5" و"بيجو 301"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، جرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما "شيري اريزو 5" و"بيجو 301".

شيري اريزو 5

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 114، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 7 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي السيارة بعدة فئات في السوق المصري، ويبدء سعرها في السوق 190 ألف جنيه، ويصل إلى 230 ألف جنيه.

بيجو 301

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 115، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 12.1 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.6 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة فرنسا، ويتم تجميعها في إسبانيا، وتأتي السيارة بعدة فئات في السوق المصري، ويبدء سعرها في السوق 232 ألف جنيه ويصل إلى 260 ألف جنيه.