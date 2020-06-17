وزيرة التخطيط: مدارس جديدة للطبقة المتوسطة بمشاركة القطاع الخاص

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، مؤشرات التنمية المستدامة خلال عام 2020-2021، وذلك ضمن مستهدفات الموازنة العامة الجديدة.

وقالت السعيد، إن هناك خطة بمشاركة وزارة المالية لتجميد نفقات بعض البنود ذات الأولوية المنخفضة لمدة 6 أشهر، وإعطاء أولوية للمشروعات كثيفة العمالة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم تخصيص نحو 8 مليارات جنيه لصالح محطات رفع المياه لحماية مياه النيل.

وحول مشروعات الصرف الصحي، أوضحت السعيد أنه قبل 3 سنوات كانت نسبة التغطية الخاصة بالصرف الصحي نحو 18% وأصبحت الآن 48% وتم زيادة المخصصات المالية الخاصة بها بالعام المالي بنحو 80%.

ونوهت السعيد بأن هناك استثمارات واسعة ستتم في قطاع الصحة بزيادة نحو 77% في حجم الاستثمارات الموجه لهذا القطاع، لزيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 77% وإضافة 300 سيارة إسعاف، وزيادة أسرة رعاية الأطفال بنسبة 78% أسرة رعاية الأطفال.

وحول استثمارت التعليم، أوضحت أن هناك خطة لبناء نحو 34 ألف فصل جديد، كم سيتم تدشين عدد من المدارسة الموجه للطبقة المتوسطة كالمدارس اليابانية والمدارس الدولية وذلك بمشاركة القطاع الخاص، كما أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في بناء المدارس التكنولوجية لربط الطالب بسوق العمل.

وحول البحث العلمي، أشارت السعيد إلى أن هذا القطاع سيشهد طفرة كبيرة خصوصا أن ترتيب مصر ارتفع بشكل ملحوظ في مؤشر المعرفة العالمي بأكثر من 17 مركزا، وكذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، كما احتلت الترتيب الأول إفريقيا والحادي عشر عالميا في التقنيات الناشئة.

وأشارت إلى أن كل محافظة سيكون لها ناتج قومي لكل منها ووضع مؤشر للتنافسية لكل محافظة.