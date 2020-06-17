الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في نهم

خاضت قوات الجيش اليمني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي" بقيادة السعودية، معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء، لليوم السادس على التوالي، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت"، عن مصدر عسكري قوله: "إن أبطال الجيش الوطني سددوا، اليوم ، ضربات موجعة للعدو في جبهات نجد العتق وصلب بمديرية نهم، وتمكنوا من تحرير قرية الباطن وما حولها باتجاه فرضة نهم، وما تزال المعارك مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش الوطني".

وأضاف المصدر، أن "المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى عناصر أخرى سلمت نفسها لأبطال الجيش في جبهات صلب ونجد العتق".

وأشار المصدر، إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية، دمّر نحو 20 طقماً تحمل تعزيزات بشرية وذخائر في مديرية نهم كانت في طريقها إلى المليشيات في جبهة نجد العتق، كما استهدفت بغارات أخرى آليات ومواقع متفرقة للمليشيات وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

مسؤول يمني: مليشيات الحوثي تحتجز مساعدات وأدوية لعلاج كورونا

واحتجزت مليشيات الحوثي الانقلابية في ميناء الحديدة غربي اليمن، شحنات أدوية مخصصة لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأدان وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، اليوم، احتجاز المليشيات عددا من "المستوعبات" تصل إلى ما يقارب الألف (كونتينر) في ميناء الحديدة، وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "الحدث" الإخبارية.

وأكد المسؤول اليمني: "أن المليشيات الحوثية تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها"، معتبرا تصرفات المليشيات جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي يعيشها اليمن.