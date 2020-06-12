الأمم المتحدة: فجوات التمويل تهدد المساعدات في اليمن مع تفشي كورونا

عبرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم، عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في اليمن مع انتشار مرض كوفيد-19 ونقص التمويل الذي يهدد برامج إغاثة ضرورية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف "أكثر من 30 برنامجا من بين 41 برنامجا تدعمها الأمم المتحدة باليمن ستتوقف في الأسابيع المقبلة ما لم يجرى تأمين تمويل إضافي"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وذكرت ينس لاركيه المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه لم يُسدد سوى 47 بالمئة فقط من أصل 1.35 مليار دولار تم التعهد بتقديمها من أجل اليمن في أوائل يونيو، وهو ما يقل مليار دولار عن المبلغ المستهدف.