وكيل تشريعية النواب: تعديلات قانون البرلمان تستقر على وجود 568 نائبا

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون مجلس النواب، استقرت على الاحتفاظ بعدد أعضاء المجلس مثل المجلس الحالي 568 عضوا بنظام الانتخاب، ويعين الرئيس 5% بحد أقصى حوالي 28 عضوا.

وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن 50% من النواب، سيكونوا بنظام انتخاب القوائم المطلقة، ومقسمة على 4 دوائر، دائرتان كبيرتان كل دائرة 100 عضو، ودائرتان صغيرتان كل دائرة 42 عضوا، و50% بنظام الإنتخاب الفردي، ويصدر قانون خاص بتقسيم الدوائر الإنتخابية.

تابع الطماوي، أنه وفقا للتعديلات الدستورية التي أقرها الشعب المصري في أبريل 2019، يكون هناك مستجدات وهي أن يكون للمرأة ربع أعضاء مجلس النواب، وبالتالي لضمان وصول هذه النسبة، تم النص على أن كل قائمة انتخابية يكون بها 50% من العناصر النسائية، ونتوقع أن تكون نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، تصل لـ30% لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

واستكمل الطماوي، أنه وفقا للتعديلات الدستورية في أبريل 2019 فإن أصحاب الهمم لهم نصيب داخل القوائم الإنتخابية بما يضمن وجودهم داخل البرلمان القادم، بالإضافة للحفاظ على تمكين بعض أطياف المجتمع المصري من التواجد في البرلمان من مسيحيين وعمال وفلاحين وممثلين عن المصريين بالخارج والشباب.

وأوضح الطماوي، أن التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بضبط صياغات تتوافق مع المستجدات التي أتى بها التعديل الدستوري في أبريل 2019، وأهمها عودة مجلس الشيوخ، وبالتالي قانون مباشرة الحقوق السياسية صدر عام 2014 بالدستور لم يكن به الغرفة الثانية في البرلمان وكان هناك حاجة للنص صراحة على حق إبداء الرأي والتصويت في الإنتخابات الرئاسية.