عبدالرشيد وفتح الباب يتابعان التجهيزات النهائية لمقرات لجان الثانوية

تفقد الدكتور محمد عبد الرشيد مدير التعليم العام بتعليم القليوبية يرافقه عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية لجان ومقرات الثانوية العامة بمدارس إدارة بنها للتأكد من استعدادها لاستقبال الطلاب وأداء الامتحانات ومتابعة توزيع بوابات التعقيم الذاتي بكافة اللجان والتاكد من كفاءتها وتشغيلها وتجربتها.

واطمأن عبد الرشيد وفتح الباب علي التجهيزات النهائية من نظافة وتطهير وتعقيم اللجان وتجهيزها لاستقبال الطلاب، كما تفقد استراحات الملاحظين والتأكد من نظافتها وتطهيرها وتجهيزاتها من كل شئ لراحة الملاحظين.

أكد عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها علي اهمية النظافة اليومية والمستمره وتعقيم اللجان باستمرار مرتين علي الاقل يوميا ووجود بوابات التعقيم بإماكنها وغرف العزل والزائرة الصحية ووجود كل مستلزماتها من أدوية ومطهرات.

فيما قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انه يبلغ عدد الطلبة والطالبات 42343 يؤدون الإمتحانات في 112 لجنة أساسية و12 لجنة إحتياطية فى حين يبلغ عدد الطلبة للجان الدبلومات الفنية 50743 طالب وطالبة، وعدد اللجان 172 لجنة.

كما وجه عجلان بتطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بغرف الصحة المدرسية وتجهيزها بالبدل الوقائية.

وشدد على الاهتمام بتواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

أضاف عجلان أن خطة الاستعدادات تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.