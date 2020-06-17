نجدة وإسعاف وتساؤلات كورونا.. جولة داخل تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع

أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع للإجابة عن أي تساؤلات خاصة بفيروس كورونا باستخدام لغة الإشارة.

ويقدم التطبيق أيضًا 3 خدمات أخرى وهي النجدة والإسعاف والمطافي، إذ قامت "الوطن" بجولة داخل التطبيق لتستعرض أبرز محتوياته على النحو التالي:

- يمكنك تحميل التطبيق لمستخدمي الأندرويد من هنــــــا.

- وبمجرد تحميل التطبيق يطلب منك التطبيق إدخال الاسم والسن ورقم التليفون.

- بعد ذلك قم باختيار نوع الإعاقة "سمعية - صعوبة في التخاطب".

- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة "خلص ودوس هنا".

- بعد إتمام التسجيل تظهر لك الخدمات الرئيسية التي يقدمها التطبيق وهي النجدة والإسعاف والمطافي وخدمة الرد على استفسارات كورونا.

- بمجرد الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمة يجري التطبيق اتصالًا بالجهة المعنية بتقديم الخدمة، ليقوم المستخدم بشرح طلبه عن طريق استخدام لغة الإشارة.

- وعن طريق تقنيةالـchatbot يمكن الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا مثل الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها والأعراض المصاحبة للفيروس كما يقدم خدمة الاختبار الآلي لأعراض الفيروس دون الحاجة للخروج من المنزل باستخدام التقنيات التكنولوجية الذكية.

- ومن خلال التطبيق يتم التعرف على تفاصيل الحالة ومن ثم تسجيل البيانات لتحديد الخدمة التي يحتاج إليها، إذ تحتاج لغة الإشارة إلى تواصل عن طريق الهجاء الإصبعي أو الإشارة اليدوية أو حركة الشفاه.