"واصل".. خدمة الكترونية جديدة للكشف عن أعراض كورونا بلغة الإشارة

قال محمد صفوت، مترجم لغة الإشارة، إن وزارة الاتصالات أعلنت عن خدمة الكترونية جديدة للكشف على أعراض فيروس كورونا بلغة الإشارة، موضحا أن هناك الكثير من أصحاب لغة الإشارة يحتاجون إلى التعرف على أعراض المرض وكيفية الوقاية منه.

وقالت الدكتورة نهى ربيع، مديرة المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، مترجمة لغة إشارة، خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، إن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استخدام أبلكيشن "واصل"، مؤكدة أنهم يسعون لدمج ذوي الإعاقات والأشخاص العاديين لأنهم في النهاية يعيشون في مجتمع واحد.

وأضافت ناريمان المهدي، مترجمة لغة إشارة، أنه يتم التعرف على تفاصيل الحالة ومن ثم تسجيل البيانات لتحديد الخدمة التي يحتاج إليها، مشيرة إلى أن خدمة ذوي الإعاقة تحتاج إلى خلع الكمامة عند التحدث معهم، منوهة إلى أن لغة الإشارة تحتاج إلى تواصل عن طريق الهجاء الإصبعي أو الإشارة اليدوية أو حركة الشفاه.