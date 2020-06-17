جابر نصار يقدم حلول مبتكرة لامتحانات طلاب الجامعات

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إن خيار تطبيق امتحانات الكليات والجامعات في تلك الفترة، هو أمر ليس بالسهل، وهو المختلف جملة وتفصيلا، عن امتحانات الثانوية العامة: "من المصور نجاح الحكومة ووزارة التربية والتعليم في امتحانات الثانوية العامة، وهي امتحانات ليس لها بدائل".

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه بالنسبة لامتحانات الكليات والجامعات، لها بدائل عدة، تمت في عدد من الدول، حيث أن مرحلة الليسانس بالكليات بها الآف الطلاب: "الطلبة هتيجي الجامعة أزاي، وازاي هيسكنوا في المدن الجامعية"، موضحا أن الحل يتمثل في البحث عن وسيلة جديدة، لتقييم عن الطالب في الصف الدراسي الأخير، وذلك لأنه من المفترض بأن الطلاب درسوا خلال تلك السنوات الماضية: "فيه أول خيار أننا ناخد وسيلة تقييم لا يجتمع معها امتحان تحريري، ومن الممكن استخدام الأبحاث وغيرها من السبل".

وأكد أن هناك حل آخر، يتمثل في وضع متوسط تقديرات الطلاب خلال السنوات الماضية، وهو ما يتم الأخذ به، في حال فقدت كراسة إجابات الطلاب في الامتحانات السابقة: "بناخد متوسط التقديرات الخاصة بالطلاب"، مشيرا إلى أن ذلك الحل هو يضمنه القضاء المصري ويدعمه حال لجأ الطالب إلى القضاء عند ظهور نتيجته ولم يرض بها.

وتابع: "القرار يتبع المجلس الأعلى للجامعات، وأحنا مش مهمتنا أننا ننجم، ولكن يجب أن نضع تحت أعينهم هذه التصورات والمشكلات، وتخيل مبني الامتحانات في جامعة القاهرة بها حمامين في الدور الواحد فقط لكل الدور، وهذه ظروف غير عادية، وحالة الضرورة تعني أن ظروفا استثنائيه غير متوقعه يجب تقديم حلولا غير عادية لمواجهتها".