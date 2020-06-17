جامعة الدول العربية: نؤمن بأهداف مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن الجامعة العربية تؤمن بأهداف مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية وأيدتها لأنها بها عقل وحكمة وتهدف لمصلحة الليبيين، وهو نفس أهداف الجامعة العربية التي تؤمن بها وتروج لها، وبالتالي هذه المبادرة تؤمن الجامعة العربية بأولوياتها وأهدافها.

وأضاف زكي خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه هذه المبادرة تصلح لأساس حوار سياسي ليبي ليبي، ويبقى فقط أن الطرف الآخر الموجود في الغرب أن يرى بها هذا، ولكن لايوجد موقف حاسم من هذه المبادرة من حكومة الوفاق حتى الآن.

وتابع زكي أنه يوجد أطراف ليبية سارعت بالرفض لهذه المبادرة، ولكن لم يصدر رد فعلي رسمي حكومي سواء بضد أو مع المبادرة، والهدف من المبادرات هو إجتماع الليبيين مع بعضها والأمم المتحدة هي المفوض للقيام بذلك، ولو جلس الليبيين مع بعضهم البعض أمور كثيرة قد يتم حلها لو تركت الأمور لليبيين وحدهم وكان قرارهم من داخلهم.