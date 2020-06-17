سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي

فوجئت المنتجة سارة الطباخ بتوقيع محمد الشرنوبي مع شركة روتانا لتوزيع أغنيته الجديدة (قلبي ارتاح) التي أهداها لزوجته راندا رياض دون علمها، رغم أنها الوكيل الحصري له حسب الاتفاق الاخير الذي تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 فبراير 2020.

وأوضحت سارة فى بيان، بأن غرفة صناعة السينما ألزمته بتنفيذ عقدها وتسلمت بالفعل توكيلا رسميا موثقا بالشهر العقاري وهو ما حدث، إلا أن الشرنوبي وقع منفردا لتسويق الأغنية مع شركة روتانا، وعندما تم التواصل مع المسئوليين بشركة روتانا أكدوا لها أن الشرنوبي أبلغهم بأنه فسخ العقد وهذا لم يحدث، لذلك كان من الضروري تنبيه الشركات إلى ما يردده الشرنوبي حرصا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة مع مختلف الشركات".