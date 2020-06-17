تيام مصطفى قمر: يسرا قدوتي في التمثيل و"مش عاوز بابا يبهت عليا"

قال الفنان تيام مصطفى قمر، إنه "قام بعمل كاستنج لمسلسل خيانة عهد، الذي شارك فيه خلال الموسم الرمضاني.

وأضاف تيام، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC": "عمري ما هقدر أوصف إحساسي وأنا بشتغل مع الفنانة يسرا، بحبها ومن زمان بتفرج عليها، وواخدها قدوة في التمثيل، وبكون متطمن ومبسوط في الشغل معاها، بالإضافة إلى أنها إنسانة جميلة وجدعة ودايما بتحافظ على كل الناس اللي حواليها وعاوزاهم يطلعوا بصورة حلوة، ومهتمة بكل تفاصيل شغلها وبتعلم منها قدام الكاميرا ووراها".

وأوضح: "عائلة العدل بعتبرها عائلتي التانية، وأعرفهم من وأنا صغير، ودائماً مع بعض، وكلهم قريبين لقلبي وبحبهم، ودي تاني مرة اشتغل معاهم وشرف ليا، وكنت معاهم في "لدينا أقوال أخرى" مع الفنانة يسرا، وكل أعمالهم بيهتموا بيها سواء دراما أو حاجة كوميدي، ودايما بيعملوا حاجات ناجحة وبتبسط بالشغل معاهم".

وتابع: "أدرس مسرح في الجامعة الأمريكية، وقبل الظهور في أول مسلسل لي "أبو البنات" مع الفنان مصطفى شعبان، في رمضان عام 2016، أخدت ورشة مع مروة جبريل، وكنت بدرس وآخد ورش، بعدها روحت كاستنج في شركة سينرجي، ودخلت أول مسلسل، كان دور صغير، وكل رمضان باخد دور أكبر شوية ومختلف، وبحاول أطور من نفسي من خلال خطوة جديدة في المجال".

وأكد: "بحاول مع الشغل أدرس وأطور من نفسي، ومهتم بدراسة التمثيل في الجامعة، وبحاول على أد ما أقدر ألا أستعين بوالدي الفنان مصطفى قمر، علشان يكون ليا التجربة الخاصة بتاعتي، ومش عاوزه يبهت عليا بتجاربه، لأن كده مش هتعلم حاجة، ولازم اتحط في الموقف بنفسي علشان أستفيد من خبراتي، وأكيد بستفيد من خبراته وبستشيره، لكن بحب الأول أسيب نفسي اتحط في الموقف واتصرف وبعد كده بشوف رأيه".