الدفاع الروسية تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها بدأت، اليوم، مع مركز "جاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، الاختبارات السريرية للقاحهما المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الوزارة الروسية، في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أنها "تبدأ الاختبارات السريرية للقاح الروسي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة الروسية أصدرت تصريحا لإطلاق هذه التجارب.

وأوضحت الوزارة، أنه "تم تنسيق المعايير الخاصة بكمية وطابع عملية تحديد المتطوعين، بما في ذلك نسبة العسكريين والمدنيين، الذين سيجري تطعيمهم باللقاح".

وأضافت الدفاع الروسية أن من المخطط حقن اللقاح للمجموعة الأولى للمتطوعين بعد قضائها 14 يوما قيد العزل الصحي، موضحة أن الغرض من هذه المرحلة للاختبارات تكمن في تدقيق أمانة مكونات اللقاح وقدرة الجسد على تحملها.

من جانبه، أوضح مدير مركز "جاماليا"، ألكسندر جينتسبورج، في وقت سابق، أن التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة 1.5 شهر، مشيرا إلى أن تطعيم سكان البلاد باللقاح بشكل جماعي قد يبدأ في خريف العام الحالي.