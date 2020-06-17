روسيا تدعو الكوريتين للتحلي بضبط النفس في أعقاب تفجير مكتب الاتصال

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن بلاده تدعو كلا من الكوريتين الجنوبية والشمالية إلى التحلي بضبط النفس في أعقاب نسف الأخيرة لمكتب الاتصال المعني بتحسين العلاقات بينهما.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن لافروف قوله - في مؤتمر صحفي بعد مشاركته في اجتماع خاص بالفيديو بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" - إن "روسيا تحث الأطراف الكورية على إظهار ضبط النفس وأقصى درجة من المسؤولية لما يحدث في شبه الجزيرة والحفاظ على الوضع الهادئ والمستقر هناك نتمنى أن تجد دعوتنا هذه آذانا صاغية".

وأوضح لافروف، أن بلاده لا تنوي تقديم أي خدمات للشمال أو الجنوب لمساعدتهما على تخفيف تهدئة التوترات بينهما، مضيفا: "عندما نعود - وآمل أن يحدث ذلك - إلى المحادثات السداسية بهدف تسوية جميع القضايا في شبه الجزيرة الكورية سنكون مهتمين باستئناف الحوار متعدد الأطراف بشأن كل القضايا الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا ".

وكانت كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصال بين الكوريتين والواقع في مجمع كايسونج الصناعي، انتقاما من حملة المنشورات الدعائية المناهضة للنظام الكوري الشمالي والتي يطلقها منشقون كوريون شماليون من المدن الحدودية الكورية الجنوبية.

وعبرت كوريا الجنوبية عن أسفها حيال إقبال كوريا الشمالية على هذا الإجراء، وانتقدت الناشطين الذين يقومون بإطلاق المنشورات المناهضة للشمال.