وزير الري الأسبق يستنكر التعنت الإثيوبي المستمر في مفاوضات سد النهضة

تحدث الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري سابقًا، عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن هناك تعنت إثيوبي كبير في المفاوضات، ومن الضروري للبحث عن حلول خارج الصندوق في هذه المفاوضات، والبحث عن أفكار تلبي احتياجات الجميع، وهذا أمرا ليس صعبًا.

وطالب "علام"، خلال مداخلة هاتفية في "غرفة الأخبار"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، من الوفد المصري الصبر للوصول إلى اتفاقية شاملة مع الجانب الإثيوبي، لأن من شأن هذا أن يغنينا بشكل كبير، عن الكثير من المشاكل في المستقبل، فمفاوضات سد النهضة متعثرة، وهذا ناتج من وجود مشاكل صعبة في الوصول إلى حلول، حول بعض المشاكل في المفاوضات.

وأوضح وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن سد النهضة بالطريقة التي أنشئ بها يسبب ضررًا كبيرا لمصر والسودان وحال وجود فيضان كبير لا يتحمله السد قد يغرق جزءًا من السودان ويذهب الكثير من الضحايا أثره، و لا يوجد أفضل من التفاوض السلمي الجاد حول سد النهضة لأن المنطقة ستتأثر بشدة.

وأكد أن السودان في عهد البشير كان موقفها خاطئ، حيث اعتبرها البشير لعبة سياسية وورقة للضغط على مصر لتحقيق بعض المصالح خلافا لخدمة الشعب السوداني، ولكن بعد الثورة السودانية بدأ البحث عن المصلحة الحقيقية للبلاد والشعب، فالسودان على دراية كاملة بمخاطر سد النهضة الإثيوبي، ولذلك تحاول الوصول إلى حل يرضي الاطراف الثلاثة ويحقق مصالحها جميعا.