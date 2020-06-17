تقرأ في «الوطن» غدا.. اليوم الثالث لمفاوضات "سد النهضة": استمرار الخلافات حول "الملء والتشغيل"

تنشر «الوطن» في عددها الصادر، غداً الخميس، تغطية لاجتماعات وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لليوم الثالث على التوالي والسابع منذ بدء جولة المفاوضات الحالية، بهدف حل الخلافات حول سد النهضة، والتوقيع على اتفاقية تحكم عملية الملء والتشغيل للمشروع الإثيوبي، مع بدء موسم الفيضان الحالي.

كما تنشر «الوطن» ملفاً عن فترة حكم تنظيم الإخوان لمصر؛ التي كانت بمثابة عام من الانتهاكات والتجاوزات.

وفي العناوين: الحكومة: مستعدون لامتحانات الثانوية الأحد.. واتخذنا تدابير لحماية الطلابوزير الإسكان يتابع من "العزل" مشروعات المياه و"الاجتماعي"شهيدان جديدان للطواقم الطبية ووفاة برلماني سابق بـ"كورونا"

وفي الشأن الدولي؛ الصين تشدد "الإغلاق" لمواجهة الهجوم الجديد لـ"الفيروس"، الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت في القدس.. واعتقالات بـ"الضفة"