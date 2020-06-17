الكرملين: التقارير عن تورط روسيا في محاولة اغتيال صحفي جورجي سخيفة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيكسوف، اليوم، إن التقارير بشأن وقوف روسيا وراء محاولة اغتيال الصحفي الجورجي جورجي جابونيا "سخيفة".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن بيسكوف قوله "سأخبركم بشيء واحد كما تتذكرون منذ البداية كانت هناك مزاعم بأن السلطات الروسية متورطة في الحادث وقلنا منذ البداية إن المزاعم بشأن هذا الأمر سخيفة وكاذبة".

ولم يشر المتحدث إلى رد فعل رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية الذي قال في وقت سابق على قناته على تطبيق "تليجرام"، إن تقارير وسائل الإعلام الجورجية التي تزعم أنه متورط في محاولة اغتيال جابونيا "كاذبة".

وكان نيكا جيفاراميا المدير العام لقناة متافاري أرخي الجورجية المعارضة قال في وقت سابق إن قاديروف يقف وراء محاولة اغتيال جابونيا.

وأوضح جيفاراميا، أن المخابرات الجورجية ألقت القبض على المواطن الروسي فاسامبيك بوكوف على خلفية هذه القضية يوم السبت الماضي.

وكان جابونيا خالف القواعد الإعلامية مستخدما لغة رديئة في مهاجمة القيادة الروسية لأكثر من دقيقة خلال برنامج استضافه على قناة روستافي-2 في عام 2019، وأدان مسؤولون جورجيون تصرف جابونيا.