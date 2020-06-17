غدا.. انطلاق ثاني رحلات إجلاء المصريين العالقين في الجزائر

قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، اليوم، إن شركة "مصر للطيران" ستسير غدا الخميس رحلة جوية لنقل 150 شخصا من الجزائر إلى القاهرة.

وأضاف مشرفة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن هذه الرحلة تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الخارجية سامح شكري بإجلاء المصريين العالقين بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد مشرفة، أن السفارة المصرية على اتصال دائم بأعضاء الجالية المصرية في كافة الولايات الجزائرية، سواء عبر الهاتف أو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بكورونا بين أعضاء الجالية المصرية بالجزائر منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وستقل رحلة الغد مصريين عالقين في الجزائر منذ بداية أزمة كورونا، إضافة إلى مواطنين جزائريين من حاملي الإقامات بمصر سواء من جزائريات متزوجات من مصريين أو جزائريين عاملين بمصر.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة من القاهرة بدون ركاب، على أن تقلع من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في الواحدة والنصف ظهرا، فيما سيوقع الركاب إقرارا بمطار القاهرة بخضوعهم للعزل المنزلي لمدة 14 يوما.

وهذه هي ثاني رحلة لإجلاء المصريين من الجزائر، حيث نظمت شركة "اير كايرو" الخاصة رحلة في شهر أبريل الماضي، أقلت 68 مصريا.