الجزائر تعلق الرحلات الجوية مع مصر و4 دول عربية اعتبارا من الغد

قرر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، تعليق جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من مصر و4 دول عربية أخرى اعتبارا من غد الثلاثاء.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية: "تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون بهدف تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل للقيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من مصر وتونس والإمارات والأردن وقطر، اعتبارا من غد الثلاثاء 17 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين المسافرين حاليا في البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي.