السودان يعتزم تطوير النقل النهري والمواني والسكك الحديدية

أكدت السلطات السودانية عزمها حل المشاكل والعقبات المتعلقة بالنقل النهري والسكك الحديدية بإجراء معالجات وصيانة للعربات.

وترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالطرق والنقل والمواصلات والمواني، بحضور وزارات المالية، والطاقة والتعدين، والبنى التحتية والنقل، والتجارة والصناعة، والجهات ذات الصلة.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض أداء وسير عمل اللجنة والعقبات والمشاكل التى تعترض عملها، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية قدمت تقريرا تضمن مقترحات وتوصيات خاصة بميناء بورتسودان (شمال شرق السودان)، سيتم البت فيها وتنفيذها في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها يوم السبت المقبل.

من جانبها، قالت رئيس الهيئة القومية للاستثمار بالسودان، الدكتورة هبة محمد علي، إن الاجتماع أكد أهمية ميناء بورتسودان للاقتصاد والأمن القومي، موضحة أن الاجتماع تداول حول الإجراءات الفورية التي يجب تنفيذها بما فيها توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة عمل الميناء إلى 70% بنهاية هذا العام، حيث إنه يعمل حالياً بنسبة 20% فقط.

بدوره، قال رئيس اللجنة الفرعية للنقل والطرق والمواني، إبراهيم الشيخ، إن اللجنة تفقدت ميناء بورتسودان، ووقفت على العقبات والمشاكل كتكدس الحاويات في الميناء الجنوبي، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد إجراء معالجات عاجلة وتجاوز العقبات من اجل تحسين أداء الميناء.