اليونان تسجل حالتي وفاة و55 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليونان، اليوم، حالتي وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 187 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان، إنه تم تسجيل أيضا 55 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3203 حالات.

وأوضحت منظمة الصحة العامة، أن من بين الإصابات، 698 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1796 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان "ويشكل الرجال منهم 55.2%".

وأضافت المنظمة، أن 57 حالة من وفيات من النساء ومعظم الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة حيث يبلغ معدل متوسط أعمارهم 76 عاما.

وقالت منظمة الصحة العامة، إن 11 مواطنا مصابا بينهم أربع نساء يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويعاني 72.7% منهم من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 117 مصابا من الفيروس.