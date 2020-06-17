التنمية المحلية: لن نقبل التصالح في التعديات التي شيدت في أزمة كورونا

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن بعض القوانين قد صدرت في العام الماضي 2019 بالتصالح مع المعتدين على أراضي الدولة، وذلك قبل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا في الوقت ذاته أنه سيتم العمل على إزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة الذي تم بنائها بعد إصدار هذا القانون وخلال أزمة فيروس كورونا، ولا يجوز التصالح معها.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن هناك لجنة تم تشكيلها في كافة محافظات الجمهورية لمتابعة آلية تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، موضحًا أنه من قام بالبناء المخالف خلال الأشهر السابقة بعد إصدار قانون التصالح، سيتم إزالة المخالفة وسيتم مسائلته قانونيا، ولا يوجد تصالح معه.

وطمأن مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، المواطنين، قائلًا: "أي مواطن يتعرض للظلم من قبل أحد الموظفين، يقوم بعمل شكوى في وزارة التنمية المحلية من خلال أرقام الهواتف التي تم تحديدها لذلك، وسيتم على الفور، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل موظف يخالف القانون وبعمل على تزوير تواريخ أو يتعمد إيذاء أحد المواطنين".