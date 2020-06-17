مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-95 إم.إس الاستراتيجية، القادرة على حمل أسلحة نووية، وهي تقوم برحلة مخطط لها مسبقا بالقرب من الحدود الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن الطائرات الروسية قطعت رحلة استمرت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبيرنج وأوخوتسك، فضلا عن الجزء الشمالي من المحيط الهادي.

وسبق أن وقع حادث مشابه في يونيو الماضي، حينما اعترضت مقاتلات أمريكية طريق أربع قاذفات قنابل روسية، يمكنها حمل رؤوس نووية، ورافقتها خلال رحلة روتينية فوق مياه محايدة قريبة من ألاسكا بالولايات المتحدة.

واستغرقت أيضا رحلة القاذفات، وهي من طراز توبوليف تو-95إم.إس، 11 ساعة. وقالت روسيا إنها امتثلت للقانون الدولي، وإن مقاتلات إف-22 رابتور التكتيكية الأمريكية رافقتها خلال بعض مراحل الرحلة.