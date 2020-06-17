خبير جيولوجي لـ"extra news": احتمالية انهيار سد النهضة تتجاوز نسبة الـ 50%

تحدث الدكتور عباس شراقي،استاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة، عن أضرار سد النهضة الإثيوبي على الزراعة في السودان، فذكر أنه قبل بناء السد العالي كان يحدث فيضان في النيل الأزرق، والمياه تفيض على الأرض، وهذا كان نظام الري في مصر قديمًا، فالمزارعون كانوا ينتظرون المياه، ويبدرون الحبوب وعندما تأتي المياه تنبت المحاصيل، ولكن سد النهضة يمنع هذه الفيضانات، ما يجعل الأمر يحتاج إلى تكلفة لرفع المياه وعمل قنوات، وكذلك استخدام أسمده.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الخطر الأكبر من سد النهضة الإثيوبي هو الانهيار، وهذا لا مفر منه، لأنه لن يُسبب أضرارا فقط، بل يُسبب فناء للسودان، فالأضرار الكبرى والصغرى لسد النهضة موجودة، كما أن نسبة احتمالية انهيار سد النهضة تتجاوز الـ 50%، نظرًا لأن الطبيعة الإثيوبية بها أكبر فالق على مستوى العالم، وتحتوي على مناطق جبلية، وانحدارات، ونظام مطري أشبه بالفيضانات والسيول، وصخور متشققة ومتحللة، وانجرافات ضخمة جدا.

واستشهد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة، بانهيار أحد المشروعات المائية في إثيوبيا، وكانت عبارة عن سدود، بعد افتتاحها بـ 10 أيام، وهناك سد آخر في أثيوبيا انهار قبل افتتاحه بأيام، وتوفى فيه 50 شخصا، "إحنا بناخد أمثلة من داخل إثيوبيا، احتمالية انهيار سد النهضة وراد جدا، مصر مش هتكون عندها فرصة تحمي السودان، نقدر في مصر إلى حد ما نحمي السد العالي ولكن هتكون السودان انتهت".