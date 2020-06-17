سيمحو السودان من على الأرض.. "شراقي" يكشف مخاطر سد النهضة على الخرطوم

تحدث الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة، عن مخاطر سد النهضة الإثيوبي على السودان، موضحًا أن البعض في السودان روجوا للمواطنين هناك بأن سد النهضة ستكون له فوائد، ولكن هناك مخاطر شديدة من هذا السد، وأهم ذلك هو أن السد سيمثل طوفانا للقضاء على السودان، وليس غرق السودان.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن غرق السودان يُعني ارتفاع منسوب المياه في المدن وبعض القرى لفترة زمنية ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى، ولكن هذا غير صحيح، فحالة انهيار السد سوف يقتلع 3 سدود في السودان تقوم تلك السدود بتخزين 20 مليار متر مكعب من المياه، بجانب أن مخزون سد النهضة 74 مليار متر مكعب، أي أصبح الخطر 94 مليار متر مكعب، وهو شيء يكفي لارتفاع المياه لعشرات الأمتار.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة، إلى أن هذا الارتفاع في منسوب المياه مع الفيضان الجارف سيطيح بكل ما يقابله في السودان، وهو ما يؤدي إلى انهيار تام للدولة السودانية، وهذا الخطر الشديد تقع أمامه منافع أخرى في السودان من بناء السد، ولكن هذه المنافع رغم عدم إنكارها إلا أنها تتضاءل أمام فناء السودان.

وتابع: "عامل زي واحد معاه عربية مرسيدس فيها كل المميزات ولكن مش فيها فرامل، يفرح صاحبها جدا ولكن في أول مشوار ينتهي كل شيء"، كما أن أضرار انهيار سد النهضة من الممكن أن يصل للسد العالي، "إحنا قادرين إلى حد ما نحمي السد العالي عندنا 24 بوابة في السد العالي، ولكن هذا لا يمنع حدوث ضرر".