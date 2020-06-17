رحيل السيناريست عبدالرحمن محسن صاحب "زمن حاتم زهران"

أعلن الروائي وحيد الطويلة، رحيل السيناريست عبدالرحمن محسن، عصر اليوم، صاحب سيناريو زمن حاتم زهران.

ونعي "الطويلة"، السيناريست الراحل على حسابه الخاص على "فيسبوك" قائلا: الرجل الدمث الكريم بمحبة البشر، صاحب الكرم الواسع، ببيت مفتوح، السيناريست عبدالرحمن محسن، صاحب سيناريو زمن حاتم زهران، واحد أعمدة قعدة الجمعة، وأسطون من اساطين اللطف والمحبة من الأعماق، غادر عصر اليوم، أنعاه وانعى الطلة الحلوة، والاستقبال الحميم، ووسع القلب".

وكتب السناريست الراحل، عددا من الأعمال الفنية منها: "رجل لكل الأمور" مسلسل إذاعي بطولة سمير غانم وعبدالله فرغلي، وإخراج محمد مشعل، و"قبل الرحيل" مسلسل إذاعي بطولة سميحة أيوب وعبدالعزيز مكيوي، وإخراج مصطفى أبو حطب، ومن أشهر أعماله فيلم "زمن حاتم زهران"، بطولة نور الشريف وبوسي وإخراج محمد النجار، وغيرها من الأعمال داخل وخارج مصر.