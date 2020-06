View this post on Instagram

مين فاكر الاغنية دي من ستار اكاديمي ... من اجمل ايام حياتي .. فاكراها كإنها امبارح بس مش فاكرة انا ازاي نطيت من فوق سقف العربية بالكعب ده ???? @saad_ramadan @ultras_mirhanhussein