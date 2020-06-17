وفاة شاب في العزل المنزلي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بالمنوفية

توفي شاب يدعى "محمود.م.ا" 38 سنة، مصاب بفيروس كورونا المستجد في قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد عدة أيام من إصابته حيث جرى عزله منزليا واتباع بروتوكول وزارة الصحة للعزل المنزلي.

وأكدت مصادر طبية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشاب كان يخضع للعزل المنزلي وفق بروتوكولات وزارة الصحة، مؤكدا أن حالتة الصحية تغيرت للأسوأ مما اضطر أسرته إلى نقله إلى مستشفى تلا المركزي حيث توفي.

وأكد مصدر مقرب من أسرته، أن الشاب ساءت حالته الصحية فجأة مما اضطر إلى نقله للمستشفى المركزي بتلا، موضحا أنه تم تغسيله في المستشفى.