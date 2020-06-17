الشريف: لولا قرارات السيسي في مخالفات البناء لتحولت الإسكندرية لـ"جراج"

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن القرارات الرادعة التي تتبناها الدولة المصرية، في التعامل مع مخالفات البناء، أدت إلى تراجع كبير في المخالفات، لتصبح 1% مما كانت عليه، قبل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل الفوري معها واتخاذ الدولة إجراءات رادعة.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لولا تدخل الرئيس السيسي في هذا الملف، لتحولت الإسكندرية بعد عنده سنوات لجراج تسير فيه السيارات بسرعة السلحفاة

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن تحويل قرارات مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية كانت رادعاً للمخالفين، "النيابة العسكرية مفهاش هزار لأن أول حاجة حبس 15 يوم فكل المخالفين خافوا ".

وفى سياق آخر قال "الشريف"، إنه سيتم بناء أسوار على الشواطئ التى يتردد عليها المواطنين بكثرة، وستراعى هذه الأسوار رؤية البحر والهوية البصرية، وتابع: "لدينا برنامج سيتم تطبيقه فى بناء الأسوار بعدما دمجنا الفن الإسلامى والقبطى والرومانى".