محمد رياض: تعلمت من نور الشريف "أن التمثيل مش ترديد كلام"

كشف الفنان محمد رياض عن كواليس مشهد ذهاب "عبدالوهاب" للعمل في وكالة والده "عبدالغفور البرعي" ضمن أحداث مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي يتصدر "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرضه حالياً على إحدى المحطات الفضائية.

وقال رياض، لـ"الوطن"، إن هذا المشهد كان بمثابة أول لقاء يجمع «عبدالوهاب» بوالده داخل الوكالة، والذي كان الأخير يُمني نفسه بعمل ابنه معه كحال كل الآباء، مضيفاً أن أداء الفنان الراحل نور الشريف في هذا المشهد يجب تدريسه، بحسب قوله.

وتابع: ألقى "عبدالوهاب" التحية على والده من شباك مكتبه، والحقيقة أن رد الأستاذ نور يعكس صعوبة التمثيل الذي ليس بترديد كلام وما إلى ذلك، لأنه تساءل في قرارة نفسه لحظة سماعه للتحية "ده صوت عبدالوهاب ابني، بس ايه اللي هيجيبه الوكالة؟ معقول؟"، فالتفت إلى مصدر الصوت ليجد ابنه، فارتسمت على وجهه علامات الدهشة والفرحة وعدم التصديق.

وأكمل: لم ينتظر عبدالغفور دخوله إليه بل هرع إليه وقال له "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته"، وهنا تجلت عبقرية الأستاذ في جملة، ومنها تعلمت "إزاي تفهم الجملة وإن التمثيل مش ترديد كلام"، فلابد من تمرير الحوار علي قلبك وعقلك، بحيث يتسم بالمصداقية عند نطق الممثل له.

يذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من إنتاج عام 1996، وشارك في بطولته عبلة كامل، حنان ترك، ياسر جلال، رشوان توفيق، ناهد رشدي، وفاء صادق، إيناس مكي، منال سلامة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق.