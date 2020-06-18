الشوباشي عن أكاذيب أحمد مكي: لم تفد الإخوان أثناء وجودهم في الحكم

تحدثت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، على قناة الجزيرة أمس، التي سعى من خلالها تجميل صورة الإخوان ومرسي، مؤكدة أن جماعة الإخوان تقيم مناحة أمس واليوم، بسبب مرور عام على وفاة محمد مرسي العياط، ومن الطبيعي أن يقوموا بترويج أكاذيب في هذا اليوم، رغم أن تلك الأكاذيب، لم تفيدهم أثناء وجودهم في السلطة.

وأضافت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن جماعة الإخوان، تتخيل أن بعد القرصة التي تلقاها الشعب المصري منهم، أثناء وجودهم في الحكم أنهم سيعودوا ويصدقونهم مرة أخرى، موضحة أنها لم تستمع لتصريحات مكي، "مش بحبه ومسمعتهوش، دايمًا عندي قناعة أنهم غشاشين وكذابين، زي أردوغان بتاعهم اللي بيديهم الأوامر".

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن الرئيس التركي رجب أدروغان، كتب اليوم عن محمد مرسي، ووصفه بحبيبه وابن عمه، وما شابه ذلك، كما وصفه بأنه أول رئيس منتخب، مستنكرة: "هفترض أنه فيه 13 مليون انتخبوه فعلا، بس كلنا عارفين ده محصلش، وأنه نجح عشان ميحصلش مدابح في البلد، بس لما ييجي السيسي بـ40 مليون بحسب كل الأقمار الصناعية والكاميرات اللي صورت ووكالة الأنباء الفرنسية، يبقى الـ40 مليون ده مش انتخاب، ده إجماع مش بس انتخاب، مش فاهمة الناس دي عاوزه مننا أيه".

وأشارت إلى أن كل الكذابين والمفترين، ومشوهي التاريخ والحقائق، يتحدثون عن الشخص بعد وفاته، حتى لا يجد من يرد عليهم، "الإنسان اللي عاوز يكذب يعمل مرجعيته ناس مش موجودين، عشان محدش يقوله حاجة، ودي طريقة فاشلة ومش محترمة".